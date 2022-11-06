Los Angeles FC, ilk şampiyonluğunu kazandı

MLS'te Los Angeles FC, play-off finalinde Philadelphia Union'ı penaltı atışlarında mağlup ederek tarihinin ilk lig şampiyonluğunu elde etti.

MLS'te 2022 sezonunun şampiyonu belli oldu.

Play-off finali büyük bir heyecanı sahne olurken şampiyonu penaltılar belirledi.

Maç büyük heyecana sahne oldu

Los Angeles FC, 28. dakikada Kellyn Acosta'nın golüyle öne geçerken ilk yarı bu skorla tamamlandı. Mücadelenin 59. dakikasında Daniel Gazdag ile Philadelphia Union beraberliği yakalarken karşılaşmanın son bölümüne 1-1'lik eşitlikle girildi.

83. dakikada Jesus Murillo, Los Angeles FC'yi öne geçirirken golden iki dakika sonra Jack Elliott skora tekrar dengeyi getirdi. Maçın normal süresi bu skorla tamamlanırken uzatma bölümü de eşitllikle tamamlandı.

120+4'te Philadelphia Union'ın ikinci golünün sahibi Jack Elliott, takımını öne geçirirken 120+8'de Los Angeles FC'de Gareth Bale, 3-3'lük eşitliği sağladı.

Penaltı atışlarıyla şampiyon Los Angeles FC

Penaltı atışlarında rakibini 3-0 mağlup eden Los Angeles FC, tarihinin ilk lig şampiyonluğunu kazandı.