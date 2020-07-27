Lucescu, Dinamo Kiev'den istifa etti

Birkaç gün önce Dinamo Kiev ile anlaşma sağlayan tecrübeli teknik adam, görevine başlamadan istifa etti.

Dinamo Kievli taraftarların ısrarla takımda istemediği Mircea Lucescu, oldukça ilginç bir karara imza attı. Göreve gelmesinin ardından sadece 4 gün geçen tecrübeli isim, istifa etti.

Galatasaray ve Beşiktaş örneği veren deneyimli hoca, "Maalesef Dinamo Kiev ile yollarımı ayırmaya karar verdim. Özellikle taraftarların böylesine düşmanca yaklaşımının altında benim işimi yapmam imkansız. Ben bir korkak değilim, her zaman sportif meydan okumaları kabul ettim." ifadelerini kullandı.





GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'I ÖRNEK VERDİ

Deneyimli hoca, "Bunun örnekleri de Galatasaray'dan Beşiktaş'a ya da Dinamo Bükreş'ten Rapid Bükreş'e gidişlerimdir. Ancak gittiğim kulüplerde taraftarlar beni kollarını açarak karşıladı ve ben de onlara kupayla yanıt verdim. Kendi kulübümün taraftarlarının kulübün yararlarına karşı hareket etmesini kabul edemem." dedi.

Kiev'e imza atmasının nedeninin para olmadığını belirten Lucescu, "Benim Dinamo Kiev'e gelmemin nedeni kontrattaki rakamlar değildi, para benim son derdim. Futbola, Ukrayna'ya dönmek istedim. Ukrayna'da eskisi gibi bir rekabet olmasını istedim, bu ülke bunu hak ediyordu." şeklinde konuştu.

Mircea Lucescu'nun açıklanmasının ardından Dinamo Kiev'in büyük taraftar grupları sosyal medyadan tehdit mesajları ve fotoğraflar paylaşmışlardı.