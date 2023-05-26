Luciano Spalletti, Napoli şampiyonluğunu koluna kazıttı Napoli'yi 33 yıl sonra Serie A'da şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Luciano Spalletti, kazanılan zaferin dövmesini yaptırdı.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 33. haftasında Napoli, deplasmanda Udinese ile 1-1 berabere kalarak, sezonun bitimine 5 hafta kala en yakın takipçisi Lazio'nun 16 puan önünde şampiyonluğunu ilan etmişti.

Napoli, bu zaferle lig tarihindeki 3. şampiyonluğu elde etti.

Mavi-beyazlı takım, Serie A'da son olarak 1989-1990 sezonunda mutlu sona ulaşırken, ilk şampiyonluğunu ise 1986-1987 sezonunda kazanmıştı.

Şampiyonluğun dövmesini yaptırdı

Takımını 33 yıl sonra zafere taşıyan ve kazanılan bu şampiyonlukta önemli pay sahibi olan İtalyan çalıştırıcı Luciano Spalletti, bu başarıyı vücuduna işledi.

64 yaşındaki teknik adamın yaptırdığı yeni dövme Napolili taraftarlar tarafından beğenildi.