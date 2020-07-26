Lukaku, 70 yıllık rekora ortak oldu

Romelu Lukaku, Genoa mücadelesinde attığı gollerle 1950 yılından beri deplasmanda 15 gole ulaşan ilk Interli futbolcu oldu.

Inter, Serie A'nın 36. hafta mücadelesinde deplasmanda Genao'yı 3-0 mağlup ederek, Juventus'un hemen ardından 2. sıradaki yerini korudu.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 34. ve 90+3. dakikada Romelu Lukaku, 83. dakikada ise Alexis Sanchez kaydetti.

Romelu Lukaku, aynı zamanda Serie A'da 70 yıl sonra deplasmanda 15 gole ulaşan ilk Interli futbolcu oldu. Stefano Nyers, 1950 yılında bu rekora ulaşan ilk oyuncu olmuştu.

''TAKIM OLARAK DAHA FAZLASINI YAPACAĞIZ''

Lukaku, karşılaşma sonrası Sky Sport Italia'ya verdiği demeçte yükselen form durumundan memnun olduğunu dile getirirken, "Bireysel anlamda mutluyum ancak takım olarak daha fazlasını da yapacağımızı biliyorum. İyi bir takımız ve bizim için ikinci olmak kolay değil. Çünkü kazanmak ve en yüksek seviyede olmak istiyoruz. Inter'in bunu gerçekleştirmesine yardım etmek istiyorum." şeklinde konuştu.