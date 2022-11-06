Daha önce ülkemizde Galatasaray'ın ve Antalyaspor'un formalarını giyen 37 yaşındaki Lukas Podolski, ilerleyen yaşına rağmen klasından hiçbir şey kaybetmemiş gibi görünüyor.

Polonya Ekstraklasa (Polonya'nın en üst seviyedeki ligi) ekibi Gornik Zarbze'de oynayan tecrübeli oyuncu inanılmaz bir gole imza attı.

Lukas Podolski'den nefis gol İZLE





