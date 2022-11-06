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    Lukas Podolski'den nefis gol

    Lukas Podolski'den nefis gol

    Galatasaray'ın eski yıldızı Lukas Podolski Polonya'da uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek bir gole imza attı.
    • 06.11.2022 - 10:28
    • Güncelleme : 06.11.2022 - 10:44
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    Daha önce ülkemizde Galatasaray'ın ve Antalyaspor'un formalarını giyen 37 yaşındaki Lukas Podolski, ilerleyen yaşına rağmen klasından hiçbir şey kaybetmemiş gibi görünüyor.

    Polonya Ekstraklasa (Polonya'nın en üst seviyedeki ligi) ekibi Gornik Zarbze'de oynayan tecrübeli oyuncu inanılmaz bir gole imza attı.

    Lukas Podolski'den nefis gol İZLE


    Kendi sahasından attı

    37 yaşındaki Alman oyuncu, Gronik Zabrze'nin Pogon Szczecin'i 4-1 yendiği maçta futbol sahalarında nadir görülen gollerden birine imza attı.

    73. dakikada takımının yarı alanında topla buluşan tecrübeli oyuncu, rakip kalecinin önde olduğunu gördü ve topu direkt olarak rakip kaleye gönderdi.

    Bu vuruş karşısında afallayan kaleci Klebaniuk, topa yetişemedi ve top ağalarla buluştu.

    Lukas Podolski den nefis gol #1

    Lukas Podolski den nefis gol #2

    Lukas Podolski den nefis gol #3


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