Luxemburgo, koronavirüse yakalandı

Brezilya'nın Palmeiras takımını çalıştıran Vanderlei Luxemburgo'da koronavirüs tespit edildi.

Real Madrid ve Brezilya Milli Takımı'yla birlikte toplam 30 takımı çalıştıran ve Brezilya Ligi'nde elde ettiği 5 şampiyonlukla ligin en başarılı ismi olan Vanderlei Luxemburgo'da koronavirüs çıktı.

Instagram'dan açıklamada bulunan 68 yaşındaki Brezilyalı çalıştırıcı Luxemburgo, testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.

EVİNDE KARANTİNAYA GİRDİ

Hastalığın asemptomatik seyrettiğini ifade eden Luxemburgo, evinde karantinaya girdiğini belirtti.

Ülkesinde Palmeiras'ın yanı sıra Flamengo, Corinthians, Cruzeiro, Santos, Gremio, Fluminense, İspanya'da Real Madrid gibi ekipleri çalıştıran tecrübeli teknik direktör, 1998-2000 yıllarında Brezilya Milli Futbol Takımı'nda görev almıştı.