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    Lyon, Godin'i alıp Marcelo'yu yollayacak

    Defans bölgesine Godin'i transfer etmeyi planlayan Lyon'un, adı Beşiktaş ile anılan Marcelo ile yollarını ayıracağı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 15.06.2020 - 12:16
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    Lyon, Godin'i alıp Marcelo'yu yollayacak

    Beşiktaş'tan transfer edilen ancak Türkiye'deki başarısını Lyon'da sürdüremeyen Marcelo, Fransız ekibine veda edecek.

    Olympique Lyon, Inter tarafından satılığa çıkarılan Diego Godin'i transfer etmek istiyor. Lyon'u zorlayan şey ise; 33 yaşındaki Godin'in yıllık ücreti oldu.

    5 MİLYONLUK ÜCRETİ VAR

    Atletico Madrid'den alınarak kadroya katılan Uruguaylı stoper yeni kulübünde beklenen etkiyi yaratamadı.

    Son dönemde ilk 11'deki yerini kaybeden Diego Godin, Inter'den yıllık 5 milyon avro ve artı bonuslar kazanıyor.

    Lyon'un, bu transferdeki maaş sorununu çözmesi halinde Marcelo ile yolları ayıracağı öğrenildi.

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