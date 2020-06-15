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- Lyon, Godin'i alıp Marcelo'yu yollayacak
Lyon, Godin'i alıp Marcelo'yu yollayacak
Defans bölgesine Godin'i transfer etmeyi planlayan Lyon'un, adı Beşiktaş ile anılan Marcelo ile yollarını ayıracağı öğrenildi.
- Haber Merkezi
- 15.06.2020 - 12:16
Beşiktaş'tan transfer edilen ancak Türkiye'deki başarısını Lyon'da sürdüremeyen Marcelo, Fransız ekibine veda edecek.
Olympique Lyon, Inter tarafından satılığa çıkarılan Diego Godin'i transfer etmek istiyor. Lyon'u zorlayan şey ise; 33 yaşındaki Godin'in yıllık ücreti oldu.
5 MİLYONLUK ÜCRETİ VAR
Atletico Madrid'den alınarak kadroya katılan Uruguaylı stoper yeni kulübünde beklenen etkiyi yaratamadı.
Son dönemde ilk 11'deki yerini kaybeden Diego Godin, Inter'den yıllık 5 milyon avro ve artı bonuslar kazanıyor.
Lyon'un, bu transferdeki maaş sorununu çözmesi halinde Marcelo ile yolları ayıracağı öğrenildi.