M. United, Neville'ın oğluyla sözleşme imzaladı

Premier Lig ekiplerinden Manchester United, eski futbolcusu Phil Neville'ın oğlu Harvey ile profesyonel anlaşmaya imza attı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Manchester United, takımın altyapısında oynayan 18 yaşındaki Harvey Neville ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Harvey, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlk profesyonel sözleşmemi Manchester United ile imzalamış olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Aileme ve antrenörlerime desteklerinden dolayı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Harvey, kulübün efsaneleri arasında yer alan babası Phil Neville ve amcası Gary Neville gibi defans mevkinde görev yapıyor.