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    Maçta ırkçılık yapılan Umtiti ağladı

    Lecce'de oynayan Samuel Umtiti ve Lameck Banda, Lazio taraftarlarının ırkçı tezahüratlarına maruz kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2023 - 14:57
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    Maçta ırkçılık yapılan Umtiti ağladı

    Lecce'nin sahasında Lazio'yu 2-1 mağlup ettiği maçta Fransız Umtiti ile takım arkadaşı Zambiyalı Banda, deplasman tribünlerindeki ırkçı tezahüratlara maruz kaldı.

    Sezon başında Barcelona'dan kiralanan 29 yaşındaki Umtiti, gözyaşları içinde sahayı terk etti.

    Hakem maçı durdurdu

    Karşılaşmanın hakemi Livio Marinelli, ırkçı tezahüratların ardından oyunu durdurdu ve tezahüratların kesilmemesi halinde maçın devam etmeyeceğini anons ettirdi.

    Lecce taraftarlarının Umtiti'ye destek veren tezahüratlarıyla mücadele sona erdi.

    Lazio

    Başkan devam etmesini istedi

    AA'nın haberine göre; Lecce Kulübü başkanı Saverio Sticchi Damiani, Umtiti'nin maçın devam etmesini istediğini belirterek, "Çünkü kendisine yapılan hakaretleri sahada yanıtlamak istiyordu. Gerçek bir şampiyon gibi tepki verdi." ifadelerini kullandı.

    Umtiti, sosyal medya hesabından "Harika bir galibiyet" paylaşımı yaparken, Jerome Boateng, Naby Sarr ve Alexandre Lacazette'in aralarında yer aldığı isimler Fransız futbolcuya destek verdi.

    Lazio

    Infantino da destek verdi

    FIFA Başkanı Gianni Infantino da sosyal medya hesabından, "Samuel Umtiti ve Lameck Banda ile dayanışma. Yüksek sesle ve net bir şekilde haykıralım: Irkçılığa hayır. İyi insan olan taraftarların büyük çoğunluğu, tüm ırkçıları sonsuza dek susturmak için ayağa kalksın." paylaşımında bulundu.


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