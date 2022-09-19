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    Madrid Derbisi Real'in

    La Liga'nın 6. haftasında oynanan Madrid derbisinde Real Madrid, deplasmanda Atletico Madrid'i 2-1 mağlup etti.
    • 19.09.2022 - 09:08
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    Madrid Derbisi Real'in

    İspanya La Liga'nın 6. haftasında Real Madrid, deplasmanda Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi.

    Karşılaşmanın ilk yarısında golleri bulan Real Madrid'te Rodyrgo Goes (Dk. 18) ve Federcio Valverde (Dk. 36) rakip ağları havalandırdı.

    Atletico Madrid'in tek golü ise 83. dakikada Mario Hermoso'dan geldi.
    Hermoso, 90+1. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

    Real La Liga'da 6'da 6 yaptı

    La Liga'da 6'da 6 yapan Real Madrid 18 puanla liderliğini sürdürürken, en yakın rakibi Barcelona'nın 16 puanı bulunuyor.

    Atletico Madrid ise 10 puanla yedincilikte kaldı.

    Ligde 171. kez oynanan Madrid derbisinde rakibine karşı büyük üstünlüğü olan Real Madrid, galibiyet sayısını 91'e çıkardı. Derbide Atletico Madrid'in 40 galibiyeti bulunurken, iki takım arasında 40 maç da beraberlikle sonuçlandı.

    Madrid Derbisi Real in #1


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