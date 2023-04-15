Magdeburg stoperi Cristiano Piccini'den mükemmel gol Almanya Bundesliga 2'de Magdeburg'un Sandhausen'e 2-1 mağlup olduğu maçta takımın stoper oyuncusu Cristiano Piccini klas bir gol attı.

Almanya Bundesliga 2'de Magdeburg ile Sandhausen karşı karşıya geldi. MDCC-Arena'da oynanan mücadelede kazanan 2-1'lik skorla konuk takım Sandhausen oldu.

Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri ise 25 ve 66. dakikalarda Dario Dumic kaydetti. Sahadan mağlubiyetle ayrılan Magdeburg'un tek golünü ise 89. dakikada Cristiano Piccini attı.

Uzaklardan şık bir gol attı

Maçın son dakikalarında sahneye çıkan Piccini ise attığı şık golle tüm dikkatleri çekti.

Stoper olarak görev yapan İtalyan futbolcu, uzak mesafelerden sol ayağıyla harika bir gole imza attı ancak 30 yaşındaki futbolcunun bu golü takımının puan almasına yetmedi.

Savunma oyuncusu bu sezon 13 mücadelede forma giydi. Skorer kimliğiyle öne çıkan Cristiano Piccini, bu maçlarda 3 gol ve 1 asistle oynadı.

(Görüntüler Tivibuspor'dan alınmıştır.)