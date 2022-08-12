Rakibinin yanında dans eden futbolcu, rakibinin dokunmasıyla yerde kaldı. Ceza sahası içinde dakikalarca kıvranan futbolcunun o anları sosyal medyada çok konuşuldu.

Yeşil sahalarda futbolcular, faulü almak için çoğu zaman hakemi aldatmaya yönelik hareketler gerçekleştirebiliyor.

Futbolun doğasında olan iki mücadelelerde bazı futbolcular bunun dozunu fazla kaçırıp hafif bir müdahale dahi yapılsa gereğinden fazla tepki gösterip kendini yerde bir hayli hırpalıyor.

Bunun en ilginç örneği Malezya Ligi'nde yaşandı. Sunday Afolabi rakip takım oyuncusu önünde atılan golün ardından sevinç yaşadı.

Malezya Ligi'nde Sunday Afolabi'nin kendini yere atması viral oldu İZLE



Oscarlık performans

Ardından rakip oyuncunun önüne geçmeye çalışan Afolabi, rakibinin minik bir dokunuşuyla oscarlık performansına başladı.

Akıllara Mert Hakan geldi

Afolabi'nin yerde defalarca yuvarlanması sosyal medyada viral oldu. Herkesin aklına Fenerbahçe'de geçen sezon Mert Hakan Yandaş'ın defalarca yerde takla atması geldi.

Mert Hakan Yandaş dünya basınında alay konusu oldu / Haberi için tıklayın