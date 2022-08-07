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    Malmölü Turay, düğününe kendisi yerine kardeşini gönderdi

    Malmölü Turay, düğününe kendisi yerine kardeşini gönderdi

    Malmö FF'de oynayan Mohamed Buya Turay, düğün için kulübünden izin alamayınca ilginç bir formüle imza attı. Deneyimli oyuncu törene kendisi yerine kardeşini göndererek şaşırttı.
    • 07.08.2022 - 09:22
    • Güncelleme : 07.08.2022 - 09:31
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    İsveç takımı Malmö FF’te forma giyen futbolcu Mohamed Buya Turay, kendi düğününe kardeşini gönderdi.

    Düğünü için kulübünden izin alamayan futbolcu paylaşılan düğün fotoğraflarının önceden çekildiğini söyledi.

    Malmölü Turay, düğününe kendisi yerine kardeşini gönderdi #1

    "Kardeşim beni temsil etmek zorunda kaldı"

    Turay: "Fotoğrafları önceden çektik. Yani oradaymışım gibi görünüyor ama aslında değildim. Kardeşim düğünde beni temsil etmek zorunda kaldı." diyerek trajikomik bir olayı açığa çıkardı.

    Forvette oynayan futbolcu düğünde olamadığım için kardeşim beni temsil etti dedi.

    Bu olay kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

    Malmölü Turay, düğününe kendisi yerine kardeşini gönderdi #2


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