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Manchester City, Arsenal'e 3 attı
Manchester City, sahasında ağırladığı Arsenal'i Sterling, De Bruyne ve Philip Foden'ın golleriyle 3-0 mağlup etti.
- Haber Merkezi
- 18.06.2020 - 13:12
Premier Lig koronavirüs arasının ardından ilk kez dün akşam Aston Villa-Sheffield United maçıyla başladı.
Gecenin önemli maçı ise Manchester City ile Arsenal arasında oynandı.
Manchester City, mücadelen 3-0 galip ayrılırken, City'de goller 45+2'de Sterling, 51'de penaltıdan De Bruyne ve uzatmalarda Philip Foden'dan geldi.
Bu skorun ardından Manchester City 60 puana yükseldi. City'nin bitime 9 hafta kala lider Liverpool'la arasında 22 puan fark bulunuyor. Arsenal ise 40 puanda kaldı.