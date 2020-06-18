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    Manchester City, Arsenal'e 3 attı

    Manchester City, sahasında ağırladığı Arsenal'i Sterling, De Bruyne ve Philip Foden'ın golleriyle 3-0 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 18.06.2020 - 13:12
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    Manchester City, Arsenal'e 3 attı

    Premier Lig koronavirüs arasının ardından ilk kez dün akşam Aston Villa-Sheffield United maçıyla başladı.

    Gecenin önemli maçı ise Manchester City ile Arsenal arasında oynandı.

    Manchester City, mücadelen 3-0 galip ayrılırken, City'de goller 45+2'de Sterling, 51'de penaltıdan De Bruyne ve uzatmalarda Philip Foden'dan geldi.

    Bu skorun ardından Manchester City 60 puana yükseldi. City'nin bitime 9 hafta kala lider Liverpool'la arasında 22 puan fark bulunuyor. Arsenal ise 40 puanda kaldı.

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