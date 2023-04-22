Manchester City, FA Cup'ta finalde Manchester City, Federasyon Kupası yarı finalinde Sheffield United'ı 3-0 mağlup ederek finale kaldı.

İngiltere Federasyon Kupası yarı finalinde Manchester City ile Sheffield United karşı karşıya geldi. Wembley'de oynanan mücadeleyi Manchester City 3-0'lık skorla kazandı.

Mahrez, hat-trick yaptı

Manchester City'e finali getiren golleri 43. dakikada penaltıdan, 61 ve 66. dakikalarda Riyad Mahrez kaydetti.

Mahrez, 1958'den bu yana Federasyon Kupası yarı finalinde hat-trick yapan ilk futbolcu oldu. Manchester City, bu sonuçla birlikte finale yükselen taraf oldu.

Rakibi belli olmadı

Manchester City, bu sezon Federasyon Kupası'nda gol yemeden finale yükselmeyi başardı. Manchester ekibi, Federasyon Kupası'nda 1965-1966 sezonunda gol yemeden finale çıkan Everton'dan beri aynı performansı sergileyen ilk takım oldu.

City'nin finaldeki rakibi Brighton - Manchester United maçının ardından belli olacak.