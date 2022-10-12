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    Manchester City, Haaland'ın serbest kalma bedelini belirledi

    Manchester City, Haaland'ın serbest kalma bedelini belirledi

    Manchester City kariyerine rekorlarla giriş yapan Erling Haaland, futbol gündeminden düşmüyor. İngiliz kulübü, Norveçli yıldızını takımda tutma adına yüksek bir bonservis bedeli belirledi.
    • 12.10.2022 - 15:40
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 15:46
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    Erling Haaland, yaz aylarında Borussia Dortmund'dan Manchester City'ye katıldığından beri Premier Lig'de fırtınalar estirdi.

    Norveçli yıldız 12 maçta 20 gol attı ve şimdiden Avrupa kulüplerinin radarına girdi.
    İspanyol basınından gelen son haberler, 22 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde 'Madrid' maddesi olduğunu öne sürdü.

    Manchester City, Haaland ın serbest kalma bedelini belirledi #1

    "Real Madrid için serbest kalma maddesi yok"

    Ancak menajer Pep Guardiola iddiayı reddeti: "Bu doğru değil - Real Madrid veya başka bir takım için serbest kalma maddesi yok. Doğru değil. Başka ne söyleyebilirim ki?"

    Manchester City, Haaland ın serbest kalma bedelini belirledi #2

    Serbest kalma maddesi 200 milyon euro

    The Athletic'e göre ise Haaland'ın anlaşmasında 2024'te aktif hale gelecek bir serbest bırakma maddesi var. Buna göre, 2024 yazında kulüpler Haaland'ı 200 milyon milyon euro karşılığında transfer edebilecek. Ancak bu bedel Premier Lig kulüpleri için geçerli değil.

    Haberde ayrıca Haaland'ın sözleşmesi ilerledikçe serbest kalma maddesi ücretinin azalacağını da belirtildi.

    Etihad'da mutlu olan Erling Haaland, City'de haftada 375 bin sterlinden fazla kazanıyor.

    Manchester City, Haaland ın serbest kalma bedelini belirledi #3


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