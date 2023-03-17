Manchester City, Julian Alvarez'in sözleşmesini uzattı Manchester City, Arjantinli golcüsü Julian Alvarez'in sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig'de lider Arsenal'i takipte olan Şampiyonlar Ligi'nde ise yoluna çeyrek finalde devam eden ve Bayern Münih'le eşleşen Manchester City, iç transferde hareketlilik yaşadı.

Manchester ekibi, geçen yaz transfer ettiği ve 5.5 yıllık sözleşme imzaladığı Julian Alvarez'in kontratını 1 sene daha uzattı.

Böylelikle Arjantinli futbolcunun sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.

"Dünya Kupası'nda neler yapabildiğini hepimiz gördük"

Manchester City'nin futbol direktörü Txiki Begiristain, şu ifadeleri kullandı:

"Julian; teknik kapasitesi, kararlılığı ve davranışlarıyla Manchester City ailesini büyüledi. Dünya Kupası'nda da neler yapabildiğini hepimiz gördük. Bu yaşta böyle bir başarıya ulaşması hepmizi gururlandırdı. Onu dünyanın en iyi forvetlerinden biri haline getirmek istiyoruz."

City formasını 33 kez giydi

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin ile mutlu sona ulaşan golcü futbolcu bu sezon Manchester City formasını 33 kez giydi. 23 yaşındaki oyuncu, takıma 10 gol ve 3 asistlik katkıda bulundu.