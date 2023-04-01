Manchester City, Liverpool'u 4 golle geçti İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Manchester City, Liverpool'u 4-1'le geçerek 3 puanın sahibi oldu.

İngiltere Premier Lig'in 29. haftası dev bir mücadeleye sahne oldu. Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City ile Jürgen Klopp'un ekibi Liverpool Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadele Manchester City'nin 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Böylelikle City, Manchester United'ı 7-0 yenen Liverpool'u yenerek şehir adına rövanşı aldı.

İlk yarı berabere bitti

Liverpool, 17. dakikada Muhammed Salah'ın golüyle öne geçti. Manchester City, bu gole 27. dakikada Julian Alvarez ile karşılık verdi. İlk yarı 1-1 sona erdi.

Manchester City, golleri ikinci yarıda buldu

Manchester City, ikinci yarıya fırtına gibi başladı. Pep Guardiola'nın ekibi, 46. dakikada Kevin De Bruyne ile 2-1 öne geçti. İlkay Gündoğan, 53. dakikada skoru 3-1'e getirdi.

Karşılaşmada son sözü söyleyen isim 74. dakikada Manchester City'den Jack Grealish oldu. Manchester City, Liverpool'u 4-1'lik skorla geçti.

City, takibini sürdürdü

Bu galibiyetin ardından Manchester City, ligde 64 puana yükseldi ve lider Arsenal'i takibi sürdürdü. Liverpool, 42 puanda kaldı.

Manchester City, Premier Lig'in 30. haftasında Southampton ile deplasmanda karşılaşacak. Liverpool, Chelsea'ye konuk olacak.