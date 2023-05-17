Manchester City - Real Madrid maçının muhtemel 11'leri Şampiyonlar Ligi'nde dev maç geldi çattı. 1-1'in rövanşında Manchester City evinde, Real Madrid'i ağırlayacak. İşte tüm detaylar...

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Pep Guardiola'lı Manchester City, Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid'i konuk edecek.

Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 22.00'de başlayacak ve TV8 ile EXXEN ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetirken, VAR koltuğunda yine Polonyalı hakem Tomasz Kwiatkowski oturacak.

Geçtiğimiz hafta oynanan ilk maçta ev sahibi avantajına sahip olan Real Madrid, Vinicius Junior'ın golüyle öne geçmiş ancak Kevin De Bruyne'un golüne engel olamayınca sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı.

Muhtemel 11'ler

Manchester City: Ederson, Walker, Ruben Dias, Akanji, Stones, Rodri, Bernardo Silva, De Bruyne, Gündoğan, Grealish, Haaland

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militão, Rüdiger, Alaba, Modric, Kroos, Camavinga, Valverde, Benzema, Vinicius Júnior