Petrol
96.75
-0.03%
Euro
18.3163
0.41%
Dolar
17.9637
0.20%
Altın
1.024
0.68%
Borsa
2723
1.44%
Bitcoin
412.433
-1.34%
BTXN Coin
8.51
-6.48%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 22 C

    Manchester City'den Premier Lig satış rekoru

    Manchester City, Premier Lig tarihinin oyuncu satışlarından bir sezonda en yüksek bonservis bedeli elde eden kulübü oldu.
    • 04.08.2022 - 11:10
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 11:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Manchester City'den Premier Lig satış rekoru

    Manchester City, geçen sezon son haftaya kadar devam eden yarışın ardından Liverpool'un önünde şampiyonluğa uzanırken; yaz transfer dönemini yine hareketli geçirdi. Manchester ekibi, bu sefer aldığı oyunculardan çok sattıklarıyla dikkat çekti.

    Manchester City, yaz transfer döneminde kadrosunu şimdilik dört isimle güçlendirdi.

    Premier Lig'in son 5 sezonda 4 şampiyonluğa ulaşan ve geçen yıllarda aldığı oyuncularla dikkat çeken Maviler, bu kez tam tersi bir durum yaşandı.
    Kulüp Başkanı Haldun el-Mübarek, yeni sezon öncesi takımdaki bazı oyuncularla yollarını ayırdı.

    Takımın yıldızları ile yollar ayrıldı

    Manchester City'nin yüksek rakamlı satışları Chelsea ve Arsenal'e oldu. Raheem Sterling, Chelsea'ye 47.5; Arsenal'e ise Gabriel Jesus 45 ve Oleks Zinchenko 32 milyon sterline satıldı.

    Yolların ayrıldığı diğer isimler ise Gavin Bazunu (Southampton - 15), Romeo Lavia (Southampton - 14), Pedro Porro (Sporting - 7 ) Darko Gyabi (Leeds United - 5), Ko Itakura (Monchengladbach - 5 ), Aro Muric (Burnley - 2.5) Egan Riley (Burnley -1 ) oldu.

    City’den 174 milyon euroluk satış

    Yolların ayrılması planlanan diğer isimler de var ancak bu 10 oyuncudan Manchester City kasasına toplam 174 milyon sterlin girdi ve Premier Lig’in yeni rekoru kırıldı.

    Yaz sezonunda satışlardan en yüksek bonservis bedelini elde eden Manchester City, 5 yıl önce Chelsea'ye ait 166 milyon sterlinlik rekoru geride bıraktı.

    Bunlara ek olarak Manchester City, Ferran Torres'i ocak ayında Barcelona'ya 55 milyon sterline satmıştı.


    İlginizi Çekebilir

    Çılgın Sayısal Loto 3 Ağustos çekilişi yapıldı! İşte şanslı numaralar..
    Yaşam

    Çılgın Sayısal Loto 3 Ağustos çekilişi yapıldı! İşte şanslı numaralar..

    Günde 10 dakika ayırarak günlük 300 dolar kazanın!
    CryptoTrade

    Günde 10 dakika ayırarak günlük 300 dolar kazanın!

    Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
    Gündem

    Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Görüş Bildir