Manchester City'den Premier Lig satış rekoru

Manchester City, Premier Lig tarihinin oyuncu satışlarından bir sezonda en yüksek bonservis bedeli elde eden kulübü oldu.

Manchester City, geçen sezon son haftaya kadar devam eden yarışın ardından Liverpool'un önünde şampiyonluğa uzanırken; yaz transfer dönemini yine hareketli geçirdi. Manchester ekibi, bu sefer aldığı oyunculardan çok sattıklarıyla dikkat çekti.

Manchester City, yaz transfer döneminde kadrosunu şimdilik dört isimle güçlendirdi.

Premier Lig'in son 5 sezonda 4 şampiyonluğa ulaşan ve geçen yıllarda aldığı oyuncularla dikkat çeken Maviler, bu kez tam tersi bir durum yaşandı.

Kulüp Başkanı Haldun el-Mübarek, yeni sezon öncesi takımdaki bazı oyuncularla yollarını ayırdı.

Takımın yıldızları ile yollar ayrıldı

Manchester City'nin yüksek rakamlı satışları Chelsea ve Arsenal'e oldu. Raheem Sterling, Chelsea'ye 47.5; Arsenal'e ise Gabriel Jesus 45 ve Oleks Zinchenko 32 milyon sterline satıldı.

Yolların ayrıldığı diğer isimler ise Gavin Bazunu (Southampton - 15), Romeo Lavia (Southampton - 14), Pedro Porro (Sporting - 7 ) Darko Gyabi (Leeds United - 5), Ko Itakura (Monchengladbach - 5 ), Aro Muric (Burnley - 2.5) Egan Riley (Burnley -1 ) oldu.

City’den 174 milyon euroluk satış

Yolların ayrılması planlanan diğer isimler de var ancak bu 10 oyuncudan Manchester City kasasına toplam 174 milyon sterlin girdi ve Premier Lig’in yeni rekoru kırıldı.

Yaz sezonunda satışlardan en yüksek bonservis bedelini elde eden Manchester City, 5 yıl önce Chelsea'ye ait 166 milyon sterlinlik rekoru geride bıraktı.

Bunlara ek olarak Manchester City, Ferran Torres'i ocak ayında Barcelona'ya 55 milyon sterline satmıştı.