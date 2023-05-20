Manchester United deplasmanda Bournemouth'u yendi

İngiltere Premier Lig'in 37. hafta mücadelesinde Bournemouth ile Manchester United karşı karşıya geldi. Vitality Stadium'da oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla ManU oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 9. dakikada Carlos Casemiro kaydetti.
Manchester United, Şampiyonlar Ligi'ni garantiledi
Üst üste 2. galibiyetini alan Manchester United, ligde 69 puana yükseldi ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi garantiledi. Bournemouth ise 39 puanda kaldı.
Manchester United, gelecek hafta evinde Chelsea ile karşı karşıya gelecek. Bournemouth, Everton'a konuk olacak.