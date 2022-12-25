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    Manchester United, dört futbolcusuyla sözleşme yeniledi

    Manchester United, takımın önemli isimlerinden Diogo Dalot, Fred, Marcus Rashford ve Luke Shaw ile sözleşme yenilediğini duyurdu.
    • 25.12.2022 - 14:35
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    Manchester United, dört futbolcusuyla sözleşme yeniledi

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, dört futbolcusunun sözleşmesini birer yıl uzattı.

    Teknik direktör Erik ten Hag, Haziran 2023'te serbest kalacak Diogo Dalot, Fred, Marcus Rashford ve Luke Shaw'un sözleşmelerinin bir yıl uzatıldığını doğruladı.

    "Uzun süreli bir takım kurmak istiyoruz"

    Hollandalı teknik adam, 2022 FIFA Dünya Kupası öncesinde dört oyuncunun da takımda kilit rollere sahip olduğunu belirterek, "Takım doğru yönde ilerliyor ve bu futbolcular da büyük katkı sağlıyor. Uzun süreli bir takım kurmak istiyoruz ve bu oyuncular bunun bir parçası olmalı." ifadelerini kullandı.

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