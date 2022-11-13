Manchester United, galibiyeti son dakika golüyle aldı

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Manchester Unted, deplasmanda Fulham'ı Alejandro Garnacho'nun son dakikada kaydettiği golle 2-1 mağlup etti.

Premier Lig 16. hafta maçında Manchester United, deplasmanda Fulham ile karşılaştı. Craven Cottage'de oynanan maçı Manchester United 2-1 kazandı.

Garnacho galibiyeti getirdi

Konuk ekip Manchester United, 14. dakikada Christian Eriksen'in golüyle 1-0 öne geçerken, Fulham 61. dakikada Daniel James ile beraberliği yakaladı.

İngiliz devinde 90+3. dakikada Alejandro Garnacho sahneye çıktı ve attığı golle takımına 3 puanı getirdi.

United, 26 puana yükseldi

Geçtiğimiz hafta Aston Villa'ya mağlup olan Manchester United, rakibini yenerek moral buldu. Fulham ise oynadığı son 3 maçtan galibiyet çıkaramadı.

Alınan bu sonucun ardından Manchester United puanını 26'ya çıkartırken, Fulham 19 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Manchester ekibi, Nottingham Forest ile sahasında karşılaşacak. Fulham ise Crystal Palace deplasmanına gidecek.