Petrol
95.78
2.25%
Euro
19.2202
1.95%
Dolar
18.5449
0.30%
Altın
1.054
1.05%
Borsa
4456
0.00%
Bitcoin
316.005
-1.66%
BTXN Coin
6.10
-5.86%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Manchester United, galibiyeti son dakika golüyle aldı

    İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Manchester Unted, deplasmanda Fulham'ı Alejandro Garnacho'nun son dakikada kaydettiği golle 2-1 mağlup etti.
    • 13.11.2022 - 22:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Manchester United, galibiyeti son dakika golüyle aldı

    Premier Lig 16. hafta maçında Manchester United, deplasmanda Fulham ile karşılaştı. Craven Cottage'de oynanan maçı Manchester United 2-1 kazandı.

    Garnacho galibiyeti getirdi

    Konuk ekip Manchester United, 14. dakikada Christian Eriksen'in golüyle 1-0 öne geçerken, Fulham 61. dakikada Daniel James ile beraberliği yakaladı.

    İngiliz devinde 90+3. dakikada Alejandro Garnacho sahneye çıktı ve attığı golle takımına 3 puanı getirdi.

    Manchester United, galibiyeti son dakika golüyle aldı #1

    United, 26 puana yükseldi

    Geçtiğimiz hafta Aston Villa'ya mağlup olan Manchester United, rakibini yenerek moral buldu. Fulham ise oynadığı son 3 maçtan galibiyet çıkaramadı.

    Alınan bu sonucun ardından Manchester United puanını 26'ya çıkartırken, Fulham 19 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Manchester ekibi, Nottingham Forest ile sahasında karşılaşacak. Fulham ise Crystal Palace deplasmanına gidecek.

    Manchester United, galibiyeti son dakika golüyle aldı #2

    Manchester United, galibiyeti son dakika golüyle aldı #3

    Manchester United, galibiyeti son dakika golüyle aldı #4


    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!
    Advertorial

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!

    Doğalgaz mesajı: 10 kuyudan 9'unun sondajı bitti
    Gündem

    Doğalgaz mesajı: 10 kuyudan 9'unun sondajı bitti

    Taksim'deki patlama iş yeri kamerasında
    Gündem

    Taksim'deki patlama iş yeri kamerasında

    Görüş Bildir