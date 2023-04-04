Manchester United, Luke Shaw'un sözleşmesini yeniledi Manchester United, takımın sol bek oyuncusu Luke Shaw'un sözleşmesini 30 Haziran 2027 tarihine kadar uzattı.

AA

İngiltere Premier Lig'de zirvenin uzağında kalan, UEFA Avrupa Ligi'nde ise yoluna çeyrek finalde devam eden Manchester United'da iç transferde hareket yaşandı. İngiliz ekibi, savunma oyuncusu Luke Shaw'un sözleşmesini yeniledi.

Sözleşmesi 2027'ye kadar uzadı

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Manchester United, Luke Shaw'ın kulüpteki kalış süresini 30 Haziran 2027'ye kadar uzatacak yeni bir sözleşme imzaladığını duyurmaktan memnuniyet duyar."

Southampton altyapısından yetişen 27 yaşındaki İngiliz futbolcu, 2014'te 37,5 milyon avroya transfer olduğu Manchester United'ın formasını 249 kez giydi. Shaw, İngiltere Milli Takımı'nda ise 29 maçta görev aldı.