Manchester United, Nottingham Forest'ı 2 golle geçti

İngiltere Premier Lig'in 31. hafta mücadelesinde Manchester United ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi.
Forest'ın ev sahipliğinde The City Ground'da oynanan maçta kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip Manchester United oldu.
Antony, 1 gol 1 asist yaptı
United'a galibiyeti getiren goller 32. dakikada Antony ve 76. dakikada Diogo Dalot'tan geldi. Dalot'un golünde asisti ilk golün sahibi Antony yaptı.
Manchester United, Tottenham ile karşılaşacak
Bu galibiyetle birlikte Manchester United 59 puana yükselirken, Nottingham Forest 27 puanda kaldı.
Premier Lig'in 32. haftasında Manchester United deplasmanda Tottenham ile karşılaşırken, Nottinnham Forest ise Liverpool'a konuk olacak.