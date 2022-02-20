Manchester United'da kriz

İngiliz Daily Mail, Manchester United'ın çalkantılı günler geçirdiğini yazdı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchster United, yaz transfer döneminde bomba bir transfer yaptı. Kırmızı Şeytanlar, Cristiano Ronaldo'yu tam 12 yıl aradan sonra takıma getirdi. Ancak ManU'da işler istenildiği gibi gitmedi.

25 hafta sonunda 43 puan toplayan United, lider Manchester City'nin tam 20 puan gerisinde yer aldı. Hâl böyle olunca Ada basınında flaş haberler yapıldı. Edinilen son bilgilere göre United'da özellikle takımdaki birçok oyuncunun Ronaldo'nun, soyunma odasındaki hal ve hareketlerinden rahatsız olduğu belirtildi.

FLAŞ AYRILIKLAR YAŞANABİLİR

CR7'nin ise takım kaptanlığının Harry Maguire'den alınıp, kendisine verilmemesi konusunda huzursuzluk duyduğu öğrenildi.

Teknik direktör Ralf Rangnick, takım içerisinde bir problem olmadığını açıklasa da İngiliz Daily Mail'e göre yaz döneminde flaş ayrılıkların yaşanması gündeme gelebilir.