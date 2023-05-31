Manchester United'da sakatlanan Anthony Martial, kupa finalinde oynayamayacak Manchester United'ın yıldızı Anthony Martial, yaşadığı sakatlık nedeniyle 3 Haziran tarihinde Manchester City ile oynanacak FA Cup finalinde kadroda yer almayacak.

AA

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da sakatlanan Anthony Martial, Federasyon Kupası finalinde Manchester City karşısında forma giyemeyecek.

Manchester United Kulübünden yapılan açıklamada, ligin son haftasında 2-1 kazanılan Fulham maçında sakatlanan 27 yaşındaki oyuncunun, diz kaslarında yırtık tespit edildiği belirtildi.

Final maçında forma giyemeyecek

Bu sezon birçok kez sakatlık sorunuyla mücadele eden Fransız oyuncu, Manchester United ile Manchester City arasında 3 Haziran Cumartesi günü oynanacak İngiltere Federasyon Kupası finalinde yer alamayacak. Manchester United'da Martial'ın yanı sıra Marcel Sabitzer, Donny van de Beek ve Lisandro Martinez'in de sakatlıkları devam ediyor.

Fransa Milli Takımı'nda 30 karşılaşmada görev alan Martial, United formasıyla bu sezon 21 lig maçında 6 gole imza attı.