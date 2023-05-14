Manchester United'ın eski çalıştırıcısı Solskjaer'den Haaland itirafı Ole Gunnar Solskjaer, Molde'yi çalıştırdığı dönemde Erling Haaland'ı Manchester United'a önerdiğini ancak bu teklifin kabul edilmediğini söyledi.

Kariyerine İngiltere Premier Lig'de devam eden ve gösterdiği iyi performansla gol rekorları kıran Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland ile ilgili yeni bir detay ortaya çıktı.

Manchester United'ın eski teknik direktörlerinden Ole Gunnar Solskjaer, Athletic'e açıklamalarda bulundu.

"4 milyon euro'ya imzayalabilirlerdi"

Manchester United'dan önce Norveç ekibi Molde'de görev yapan ve burada Erling Haaland'la çalışan Solskjaer, golcü oyuncuyu eski takımına önerdiğini söyledi.

Solskjaer açıklamasında, şunları dedi:

"Manchester United'la iletişime geçtim çünkü o takımda oynayabilecek bir oyuncuya sahiptik. Ama ne yazık ki dinlemediler. 4 milyon euro'ya imzayalabilirlerdi. Ama onu istemediler. 4 milyon... Şimdi çok farklı şeyler konuşuluyor. Mükemmel bir oyuncu."

"Diğer takımlara yetişmemiz gerekiyor"

Manchester United'la ilgili eleştirilerde de buluna Solskjaer, şu açıklamayı yaptı: