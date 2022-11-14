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    Manchester United'dan Cristiano Ronaldo açıklaması

    Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun açıklamalarıyla ilgili değerlendirme yapılacağını ve kararın daha sonra verileceğini duyurdu.
    • 14.11.2022 - 18:15
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 18:16
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    Manchester United'dan Cristiano Ronaldo açıklaması

    İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da Cristiano Ronaldo krizi devam ediyor. Ronaldo, katıldığı bir programda yaptığı açıklamalar ile dünya gündemine oturdu.

    "Ona saygı duymuyorum"

    Portekizli oyuncu önceki gün verdiği röportajda takımın teknik direktörü Erik ten Hag'la ilgili, "Ona saygı duymuyorum; çünkü o bana saygı duymadı. Bana saygı duymuyorsan ben de sana saygı duymam" ifadelerini kullanmıştı.

    Kulübün kararlarını eleştiren Ronaldo, takımdan ayrılabileceğini belirtmişti.

    Manchester United dan Cristiano Ronaldo açıklaması #1

    "Kulüp, tüm gelişmeleri değerlendirdikten sonra kararını verecek"

    Manchester United'dan bugün yapılan açıklamada ise Cristiano Ronaldo'nun verdiği röportajla ilgili değerlendirmenin yapılıp karar verileceği aktarıldı.

    Açıklamada, "Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun verdiği röportajla ilgili gelişmeleri takip ediyor. Kulüp, tüm gelişmeleri değerlendirdikten sonra kararını verecek. Şu andaki odak noktamız, sezonun ikinci yarısına hazırlanan oyuncular, menajer ve personelimiz." ifadeleri yer aldı.

    Manchester United dan Cristiano Ronaldo açıklaması #2

    Manchester United dan Cristiano Ronaldo açıklaması #3


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