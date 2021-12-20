Manchster City, 2 rekor birden kırdı

İngiltere Premier Ligi lideri Manchester Ctiy, NewCastle United deplasmanında 3 puanı dört golle aldı.

İngiltere'de şampiyonluğün en büyük adaylarından Manchester City, Newcastle United'ı deplasmanda 4-0 yendi. Ruben Dias'ın 5. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçen City, 27'de Cancelo ile farkı ikiye çıkardı.

İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Maviler, ikinci yarıda da durmadı. 63. dakikada Riyad Mahrez'in golüyle iyice rahatlayan Pep Guardiola'nın öğrencileri, 86. dakikada Raheem Sterling'in golüyle maçın skorunu ilan etti, Newcastle United: 0 - Manchester City:4.

Üst üste 8. maçını kazanan Manchester City, puanını 44 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Üst üste 3. maçından da puansız ayrılan Newcastel United ise 10 puanda ve küme düşme hattında kaldı.

MANCHESTER CITY'DEN 92 YILLIK REKOR

Manchester City, Newcastle engelini 4 golle geçerken; kulüp rekorunu kırdı. Bir takvim yılında 106 gol kaydeden Maviler, 1929'daki bu alandaki rekorunu tarihe gömdü. City, o yıl 104 gol atmıştı.

CITY'DEN İKİNCİ REKOR

Newcastle United'ı 4-0 yenen Manchester City, Premier Lig'de bir takvim yılında en çok galibiyet alan takım rekorunu da kırdı. Manchester City, 2021'de oynadığı 42 maçta 34 galibiyet elde etti. Bu alandaki bir önceki rekor 1982'te 33 galibiyeti bulanan Liverpool'a aitti.