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    Manchster City, 2 rekor birden kırdı

    İngiltere Premier Ligi lideri Manchester Ctiy, NewCastle United deplasmanında 3 puanı dört golle aldı.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2021 - 11:45
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    Manchster City, 2 rekor birden kırdı

    İngiltere'de şampiyonluğün en büyük adaylarından Manchester City, Newcastle United'ı deplasmanda 4-0 yendi. Ruben Dias'ın 5. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçen City, 27'de Cancelo ile farkı ikiye çıkardı.

    İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Maviler, ikinci yarıda da durmadı. 63. dakikada Riyad Mahrez'in golüyle iyice rahatlayan Pep Guardiola'nın öğrencileri, 86. dakikada Raheem Sterling'in golüyle maçın skorunu ilan etti, Newcastle United: 0 - Manchester City:4.

    Üst üste 8. maçını kazanan Manchester City, puanını 44 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Üst üste 3. maçından da puansız ayrılan Newcastel United ise 10 puanda ve küme düşme hattında kaldı.

    Manchster City, 2 rekor birden kırdı #1

    MANCHESTER CITY'DEN 92 YILLIK REKOR

    Manchester City, Newcastle engelini 4 golle geçerken; kulüp rekorunu kırdı. Bir takvim yılında 106 gol kaydeden Maviler, 1929'daki bu alandaki rekorunu tarihe gömdü. City, o yıl 104 gol atmıştı.

    Manchster City, 2 rekor birden kırdı #2

    CITY'DEN İKİNCİ REKOR

    Newcastle United'ı 4-0 yenen Manchester City, Premier Lig'de bir takvim yılında en çok galibiyet alan takım rekorunu da kırdı. Manchester City, 2021'de oynadığı 42 maçta 34 galibiyet elde etti. Bu alandaki bir önceki rekor 1982'te 33 galibiyeti bulanan Liverpool'a aitti.

    Manchster City, 2 rekor birden kırdı #3

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