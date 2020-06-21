Mancini: Balotelli yeteneğini heba ettiğini anlayacak

İtalyan teknik direktör Mancini, eski öğrencisi Balotelli hakkında konuştu. 55 yaşındaki hoca, "Ona çok defa yeteneğini boşa harcadığını söyledim. Bir sabah bunu anlayacak" dedi.

Mancini, Raisport kanalında katıldığı bir programda, Balotelli'yi sevdiğini söyledi.

Bir dönem kavga ettiği İtalyan golcünün çok kibar bir insan olduğunu belirten 55 yaşındaki teknik adam, "O daha çok gençken antrenörü oldum ve çalıştırdım. Onu oynattım. Uzun yıllar olağanüstüydü. Umudum, her şeyi değiştirmek için bir şeyler yapmasıdır. O halen 30 yaşında. Tam anlamıyla fiziksel ve futbol olgunluğunda olabilirdi. Umarım bir sabah uyanacak ve yeteneğini heba ettiğini görecek. Olağanüstü, son derece kibar ve terbiyeli biri. Ona çok defa yeteneğini boşa harcadığını söyledim. Çılgın bir fiziği var." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla gelecek yıla ertelenen Avrupa Şampiyonası ile ilgili bir soru üzerine Mancini, önlerindeki süreçte UEFA Uluslar Ligi ve Dünya Kupası elemelerinde yapacakları önemli maçlar olduğunu söyledi.

Mancini, el bisikleti yarışında karayolunda kamyonla çarpışarak ağır yaralanan ve durumu kritik olan eski Formula 1 pilotu Alex Zanardi hakkında ise, "Onun için dua ediyorum. Bu sefer de üstesinden geleceğine eminim." değerlendirmesinde bulundu.