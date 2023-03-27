Marcao, 5-6 ay sahalardan uzak kalacak Sevilla forması giyen Marcao'nun bacağındaki kas yırtığı nedeniyle ameliyat olduğu ve sezonu kapattığı belirtildi.

Sezon başında Galatasaray'dan İspanya La Liga ekibi Sevilla'ya bonuslarla birlikte 15 milyon euro karşılığında transfer olan savunma oyuncusu Marcao, İspanya'da büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Bu sezon sakatlıkları sebebiyle Sevilla'da düzenli olarak forma şansı bulamayan Brezilyalı savunma oyuncusundan bir kötü haber daha geldi.

Yeni sezonun başlangıcında hazır olacak

Marca'nın haberine göre, kas yırtığı bulunan Marcao'nun 5-6 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

Haberde, Marcao'nun yeni sezonun başlangıcında hazır olmasının beklendiği kaydedildi.

7 maça çıktı

26 yaşındaki savunmacı, La Liga'da 4, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta görev yaptı. Brezilyalı stoper, bu maçlarda gol veya asist katkısı yapamadı.