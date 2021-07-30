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    Marcus Rashford 3 ay yok

    Premier Lig ekibi Manchester United, Marcus Rashford'ın omzundan operasyon geçireceğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 30.07.2021 - 15:44
    • Güncelleme : 30.07.2021 - 15:49
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    Marcus Rashford 3 ay yok

    Manchester United Kulübü, bir süredir omzunda sakatlığı bulunan Marcus Rashford'ın, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ve sağlık ekibiyle yapılan istişare sonrasında ameliyat edilmesine karar verildiğini duyurdu.

    3 AY YOK

    İngiltere basınında, 23 yaşındaki Rashford'ın operasyonun ardından yaklaşık 3 ay forma giyemeyeceği öne sürüldü.

    Geçen sezon Manchester United formasıyla 57 maça çıkan İngiliz forvet, 21 gol kaydetmişti. Rashford, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda final oynayan İngiltere Milli Takımı'nda da görev yapmıştı.

    Marcus Rashford 3 ay yok #1

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