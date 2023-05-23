Marius Sumudica, taraftarlarıyla tartıştı Suudi Arabistan Ligi'nde mücadele eden Al Raed'in teknik direktörü Marius Sumudica, Al Fayha maçında kendi taraftarıyla tartıştı.

Suudi Arabistan Ligi'nin 28. hafta mücadelesinde Vuk Rasovic yönetimindeki Al Fayha ile Marius Sumudica'nın ekibi Al Raed karşı karşıya geldi. Al Majma'ah Stadyumu'nda oynanan mücadele kazanan çıkmadı ve maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Konuk ekip Al Raed'in golünü 24. dakikada Damjan Dokovic atarken, Ev sahibi Al Fayha'nın golünü 80. dakikada Aleksandar Trajkovski kaydetti.

Soyunma odasına güçlükle götürüldü

Bu mücadeleye ise Al Raed'in Teknik Direktörü Marius Sumudica damgasını vurdu. Kendi taraftarıyla tartışan Rumen teknik adamı, teknik ekibi zor sakinleştirdi ve güçlükle soyunma odasına götürüldü.

Türkiye'de de görev almıştı

Türkiye'de Kayserispor, Rizespor, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK'da teknik adamlık yapan Marius Sumudica saha kenarındaki reaksiyonları, maç önü-maç sonu açıklamaları ve dobra kişiliğiyle çok konuşulacak işlere imza atıyordu.

Rumen çalıştırıcı son açıklamasında emekli olacağını dile getirmiş ancak daha sonra yaptığı açıklamayla bu kararından vazgeçmişti.