Marsilya taraftarı, Balerdi kadro dışı kalana kadar açlık grevine başladı Bir Marsilya taraftarı, performansından memnun olmadığı için Arjantinli stoper Leo Balerdi takımdan ayrılana kadar tesislerin önünde açlık grevine başladı.

Fransa Ligue 1'de Igor Tudor'un yönettiği Marsilya ligde oynadığı son maçta sahasında Strasbourg ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin gollerini Mbemba ve Sanchez kaydederken, Strasbourg'un gollerini Aholou'dan geldi. Balerdi gidene kadar açlık grevinde... Maçın henüz 29. dakikasında Marsilya'nın savunma oyuncusu Leo Balerdi kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Savunmanın arkasına atılan pasta Diallo'ya faul yapan Balerdi bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle hakem Pignard tarafından oyundan atıldı. Bir Marsilya taraftarı, takımının bu puan kaybından Leo Balerdi'yi sorumlu tuttu ve Arjantinli oyuncu takımdan ayrılana veya kadro dışı kalana dek tesislerin önünde açlık grevine başladı. İkna edilmeye çalışılan taraftar henüz kararından vazgeçmedi.