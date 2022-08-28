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    Marsilya'yı Alexis Sanchez taşıdı

    Fransa Ligue 1'de Igor Tudor yönetimindeki Marsilya, Nice'i deplasmanda 3-0 yendi ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
    • 28.08.2022 - 20:08
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    Marsilya'yı Alexis Sanchez taşıdı

    Fransa Ligue 1'de oynanan karşılaşmada Nice, Marsilya'yı konuk etti. Igor Tudor'un ekibi, zorlu maçı ilk yarıda attığı gollerle 3-0 kazanmayı başardı.

    Marsilya'ya 3 puanı kazandıran golleri Alexis Sanchez (2) ve Nuno Tavares attı.

    Marsilya'nın Inter'den kadrosuna kattığı Şilili yıldız Alexis Sanchez, yeni takımındaki ilk gollerini attı ve 3 puanın kazanılmasında büyük pay sahibi oldu.

    Marsilya maç fazlasıyla lider

    Marsilya bu sonuçla 4 maçta 10 puana ulaştı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Lucien Favre yönetimindeki ev sahibi Nice ise 2 puanda kaldı.

    Geçtiğimiz hafta hocası Igor Tudor tarafından 65. dakikada oyuna alınan ve 83. dakikada oyundan çıkarılan milli yıldız Cengiz Ünder ise maça yedek kulübesinde başladı ve oyuna girmedi.

    Marsilya yı Alexis Sanchez taşıdı #1


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