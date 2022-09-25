Paris Saint Germain'in eski teknik direktörü Mauricio Pochettino, tekrar Premier Lig'e dönüp takım çalıştırmak istiyor.

Son olarak Paris Saint Germain'i çalıştıran ve geçtiğimiz temmuz ayında görevinden ayrılan Mauricio Pochettino, Premier Lig'e dönmek istiyor.

Aston Villa'da çalışmak istiyor

İngiliz haber sitesi Football Insider'da yer alan haberde, Pochettino'nun İngiltere'ye dönmek ve Aston Villa'yı çalıştırmak istediği kaydedildi.

Projesi olan bir takıma gitmek istiyor

Arjantinli çalıştırıcının önceliğinin sadece Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımlar olmadığı ve doğru bir projeyi kabul edeceği aktarıldı. Mauricio Pochettino, Premier Lig'de Southampton ve Tottenham'ı çalıştırmıştı.

Steven Gerrard sezona kötü başladı

Premier Lig'de yeni sezondaki ilk 4 maçında 3 yenilgi alan Aston Villa'da teknik direktör Steven Gerrard, West Ham United maçında taraftarların tepkisiyle karşılaşmıştı. Ligde oynanan 7 maç sonunda 7 puan toplayan Aston Villa, 15. sırada yer alıyor.