Maxi Gomez: Gana maçı final olacak

Uruguay'ın forvetlerinden Trabzonsporlu Maxi Gomez, Portekiz maçı sonrası açıklamada bulundu.

Trabzonspor'un Uruguaylı forveti Maxi Gomez, Portekiz ile karşı karşıya geldikleri maçın ardından konuştu.

Maç sonu röportajında Gomez forma şansı bulduğu için sevinçli olduğunu belirterek, "Forma şansı bulduğum için sevinçliyim ama harika oynamamıza rağmen istediğimiz sonucu alamadık. Gana ile oynayacağımız maç final gibi olacak. O maçı kazanarak yola devam edeceğimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.





Maxi Gomez'in şutu direkten döndü

Maçın 72. dakikasında Darwin Nunez'in yerine oyuna giren Maxi Gomez'in 75. dakikada ceza sahası dışından çektiği bir şut direkten dönmüştü.