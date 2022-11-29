Petrol
85.41
1.81%
Euro
19.3259
0.35%
Dolar
18.6319
0.03%
Altın
1.05
0.78%
Borsa
4923
0.00%
Bitcoin
312.714
1.35%
BTXN Coin
5.62
-2.93%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Hafif yağmur 12 C

    Maxi Gomez: Gana maçı final olacak

    Uruguay'ın forvetlerinden Trabzonsporlu Maxi Gomez, Portekiz maçı sonrası açıklamada bulundu.
    • 29.11.2022 - 09:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Maxi Gomez: Gana maçı final olacak

    Trabzonspor'un Uruguaylı forveti Maxi Gomez, Portekiz ile karşı karşıya geldikleri maçın ardından konuştu.

    Maç sonu röportajında Gomez forma şansı bulduğu için sevinçli olduğunu belirterek, "Forma şansı bulduğum için sevinçliyim ama harika oynamamıza rağmen istediğimiz sonucu alamadık. Gana ile oynayacağımız maç final gibi olacak. O maçı kazanarak yola devam edeceğimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

    Maxi Gomez: Gana maçı final olacak #1

    Maxi Gomez'in şutu direkten döndü

    Maçın 72. dakikasında Darwin Nunez'in yerine oyuna giren Maxi Gomez'in 75. dakikada ceza sahası dışından çektiği bir şut direkten dönmüştü.


    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!
    Advertorial

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!

    Avrupa Merkez Bankası faiz artırımını sürdürecek
    Ekonomi

    Avrupa Merkez Bankası faiz artırımını sürdürecek

    Tayland'da maymunlara açık büfe ziyafeti verildi
    Dünya

    Tayland'da maymunlara açık büfe ziyafeti verildi

    Görüş Bildir