Mbappe: PSG'de kalıyorum

PSG'den ayrılacağı iddia edilen Kylian Mbappe, bu haberleri birinci ağızdan yalanlayarak, Paris temsilcisinin 50. yılında da forma giyeceğini açıkladı.

BeIN Sports'a konuşan 21 yaşındaki Kylian Mbappe, PSG'nin gelecek ay 50. yıl dönümüne gireceğini hatırlatarak, "Kulübümle sözleşmem 2022'ye kadar devam ediyor. 50. yılın kutlanacağı bu özel sezonda PSG'de forma giymeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Bu sözler sonrasında Paris temsilcisinden ayrılacak iddialarını da bir nevi yalanlayan Mbappe'ye hocası Tuchel'den de övgü dolu sözler geldi.

TUCHEL'DEN MBAPPE'YE ÖVGÜ

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan PSG'nin Alman teknik direktörü Thomas Tuchel ise, "Mbappe ile çalışmak her hoca için bir hediyedir. Sözleşmesi devam ediyor ve onu satmaya hazır değiliz. O bizim için son derece önemli, anahtar bir oyuncu." dedi.

''NEYMAR İLE ARASINDA HARİKA BİR İLETİŞİM VAR''

Mbappe ile takımın Brezilyalı yıldızı Neymar arasında sorunlar yaşandığı iddialarını da yalanlayan Tuchel, "Onunla Neymar arasında harika bir iletişim var. Bu takımdaki herkesi mutlu ediyor ve PSG'ye ciddi bir güç katıyor." diye konuştu.

Mbappe, PSG formasıyla çıktığı 120 karşılaşmada 90 kez ağları sarstı.