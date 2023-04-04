Meksika Ligi'nde hakem oyuncuya diziyle vurdu Meksika Ligi'ndeki Club America-Leon maçının hakemi Fernando Hernandez, diziyle Leon takımının futbolcusu Lucas Romero'ya vurdu.

Meksika Ligi Clausura'nın 13. haftasında Club America ile Leon karşı karşıya geldi. America'nın sahası Estadio Azteca'da oynanan mücadelede kazanan çıkmadı ve maç 2-2 eşitlikle sona erdi.

Bu karşılaşmanın ikinci yarısı oldukça gergin dakikalara sahne oldu. Mücadelenin hakemi Fernando Hernandez, her iki takımın kulübesinden iki isme birer kırmızı kart çıkartırken, karşılaşmada toplam 6 sarı kart çıktı.

İtiraz eden futbolcuya diziyle vurdu

Hakem Fernando Hernandez, 65. dakikada Leon'dan Jaine Barreiro'ya sarı kart gösterirken sinirlerine hakim olamadı ve itiraz eden oyunculardan Lucas Romero'ya diziyle vurdu.

Disiplin soruşturması başlandı

Romero yerde kıvranırken takım arkadaşları ise şaşkınlıkla hakeme tepki gösterdi. Hakemin yaptığı bu hareketin ardından ise Meksika Futbol Federasyonu harekete geçti ve disiplin soruşturması başlattı.