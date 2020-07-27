Merih Demiral, Ronaldo'yu Türkçe konuşturdu

Dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen Cristiano Ronaldo, Merih Demiral'ın canlı yayını sırasında takipçilere Türkçe mesaj gönderdi. İki futbolcunun bu anları binlerce kez izlendi.

Sampdoria'yı 2-0 yenen Juventus, üst üste 9. kez şampiyon oldu. Torino ekibinde temsilcimiz Merih Demiral, sosyal medya hesabından açtığı canlı yayınla sevincini takipçileriyle paylaştı.

RONALDO'DAN TÜRKÇE MESAJ

Dünya futbolunun en önemli isimlerinden biri olan Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olan Demiral, canlı yayın sırasında Portekizli yıldızı Türkçe konuşturdu. Efsane isim, "Merhaba Türkiye." diyerek Türk futbolseverleri heyecanlandırırken, Merih de bu hareketiyle alkış topladı.

Ronaldo: Merhaba Türkiye - İZLE

SERIE A'DA ŞAMPİYON OLAN İLK TÜRK

Juventus ile şampiyonluğa ulaşan Milli futbolcu, İtalya'da şampiyonluk yaşayan ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçti. Daha önce Inter forması giyen Okan Buruk ve Emre Belözoğlu ise takımlarıyla şampiyonluk sevinci yaşayamamışlardı.

Geçtiğimiz günlerde futbola veda eden Belözoğlu'nun kupa koleksiyonunda bir adet İtalya Kupası bulunuyor.