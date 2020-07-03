Messi, Barcelona ile görüşmeleri durdurdu

Uzun yıllardır Barcelona forması giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin, Katalan ekibinden ayrılmayı düşündüğü öğrenildi.

2000 yılında Barcelona altyapısına giren ve o zamandan itibaren Katalan ekibinde forma giyen Lionel Messi'nin, sözleşmesi gelecek sezon sona erecek.

Arjantinli dünya yıldızının kontratını 2 yıl daha uzatmak isteyen Barcelona ile bir süredir görüşme halinde olan Messi'nin, kulüp yetkilileriyle görüşmelerini durdurduğu öğrenildi.

AYRILMAK İSTİYOR

İspanyol basınından Cadena SER'in haberine göre; Katalan ekibindeki kariyerine son vermek isteyen Arjantinli yıldız, menajeriyle de görüşerek Barcelona ile yapılan görüşmeleri durdurdu.

700. GOLÜNÜ ATMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde oynanan Barcelona-Atletico Madrid maçında, kariyerindeki 700. golünü atan Arjantinli yıldız, böylece tam 7. kez dalya yapmış oldu.

Messi, bu gollerin 630'unu Barcelona formasıyla, geri kalan 70 golü ise Arjantin formasıyla kaydetti.



