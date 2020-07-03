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    Messi, Barcelona ile görüşmeleri durdurdu

    Uzun yıllardır Barcelona forması giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin, Katalan ekibinden ayrılmayı düşündüğü öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 03.07.2020 - 14:29
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    Messi, Barcelona ile görüşmeleri durdurdu #1

    2000 yılında Barcelona altyapısına giren ve o zamandan itibaren Katalan ekibinde forma giyen Lionel Messi'nin, sözleşmesi gelecek sezon sona erecek.

    Arjantinli dünya yıldızının kontratını 2 yıl daha uzatmak isteyen Barcelona ile bir süredir görüşme halinde olan Messi'nin, kulüp yetkilileriyle görüşmelerini durdurduğu öğrenildi.

    Messi, Barcelona ile görüşmeleri durdurdu #2

    AYRILMAK İSTİYOR

    İspanyol basınından Cadena SER'in haberine göre; Katalan ekibindeki kariyerine son vermek isteyen Arjantinli yıldız, menajeriyle de görüşerek Barcelona ile yapılan görüşmeleri durdurdu.

    700. GOLÜNÜ ATMIŞTI

    Geçtiğimiz günlerde oynanan Barcelona-Atletico Madrid maçında, kariyerindeki 700. golünü atan Arjantinli yıldız, böylece tam 7. kez dalya yapmış oldu.

    Messi, bu gollerin 630'unu Barcelona formasıyla, geri kalan 70 golü ise Arjantin formasıyla kaydetti.

    Messi, Barcelona ile görüşmeleri durdurdu #3
    Messi, Barcelona ile görüşmeleri durdurdu #4

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