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- Messi, Barcelona ile görüşmeleri durdurdu
Messi, Barcelona ile görüşmeleri durdurdu
- Haber Merkezi
- 03.07.2020 - 14:29
2000 yılında Barcelona altyapısına giren ve o zamandan itibaren Katalan ekibinde forma giyen Lionel Messi'nin, sözleşmesi gelecek sezon sona erecek.
Arjantinli dünya yıldızının kontratını 2 yıl daha uzatmak isteyen Barcelona ile bir süredir görüşme halinde olan Messi'nin, kulüp yetkilileriyle görüşmelerini durdurduğu öğrenildi.
AYRILMAK İSTİYOR
İspanyol basınından Cadena SER'in haberine göre; Katalan ekibindeki kariyerine son vermek isteyen Arjantinli yıldız, menajeriyle de görüşerek Barcelona ile yapılan görüşmeleri durdurdu.
700. GOLÜNÜ ATMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde oynanan Barcelona-Atletico Madrid maçında, kariyerindeki 700. golünü atan Arjantinli yıldız, böylece tam 7. kez dalya yapmış oldu.
Messi, bu gollerin 630'unu Barcelona formasıyla, geri kalan 70 golü ise Arjantin formasıyla kaydetti.