Messi tezahüratı kızdırdı: Ronaldo su şişelerini tekmeledi Al Nassr, Suudi Arabistan Ligi 20. hafta maçında şampiyonluktaki en büyük rakibi Al Ittihad'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Maçta etkisiz olan Portekizli yıldız, Messi tezahüratlarının ardından sinirlendi.

Suudi Arabistan Pro Lig 20. hafta maçında Al Ittihad ile Al Nassr karşı karşıya geldi. 20. haftaya lider giren Al Nassr, şampiyonluk yolundaki en büyük rakibi Al Ittihad'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu ve liderlik koltuğunu rakibine kaptırdı.

1 isabetli şut çekebildi

80. dakikada Romarinho'nun golüyle maçı kazanan Al Ittihad, puanını 47'ye yükseltti ve liderlik koltuğuna oturdu. Al Nassr ise 46 puanla 2. sırada kaldı.

Al Nassr'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, kritik maçta etkisiz kaldı. Maçın tamamında oynayan Portekizli futbolcu yalnızca bir tane isabetli şut bulabildi. Yüzde 66 pas isabet oranıyla oynayan Ronaldo, girdiği ikili mücadelelerin 4'ünü kaybetti.

Messi tezahüratına kızdı

Maç sırasında Al Ittihad taraftarlarının 'Messi' tezahüratlarını duyunca elleriyle tribüne 'konuşma' hareketi yapan Ronaldo, maçın bitiş düdüğüyle çileden çıktı.

Mağlubiyete çok sinirlenen Portekizli yıldız, soyunma odasına giderken saha kenarındaki su şişesine tekme attı. Ronaldo'yu, takım arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı.

Maç sonu paylaşım yaptı

Portekizli yıldızın maçın ardından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Sonuç hayal kırıklığına uğrattı ama hedefimize ve önümüzdeki maçlara odaklanmaya devam ediyoruz. Desteğiniz için teşekkür ederim Al Nassr taraftarları."

7 maçta 8 gol 2 asist

Al Nassr formasıyla 7 lig maçına çıkan Ronaldo, 8 gol atıp 2 de asist yaptı. 38 yaşındaki futbolcu, kaybettikleri Süper Kupa maçında gol ya da asist katkısı veremedi.