Mesut Özil, kadroya giremiyor

Son olarak 7 Mart'ta oynanan West Ham maçında kadroya alınan Mesut Özil, aylardır hiç şans bulamıyor. İngiliz basını, Arsenal'in yıldız futbolcuyu sildiğini yazdı.

Arsenal'de Mesut Özil krizi yaşanıyor...

Pandemi sonrası oynanan 6 maçın dördünde kadroya alınmayan, kafileye dahil edildiği iki karşılaşmada ise süre dahi bulamayan yıldız futbolcu, İngiliz ekibiyle yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

"KÜLTÜRÜMÜZE BAĞLI OLANLARLA DEVAM EDECEĞİZ"

Özil'i kadroda düşünmeyen teknik direktör Arteta, "Uygulamak istediğimiz değerlere saygı duyan ve kültürümüze yüzde 100 bağlı olanlarla devam etmek istiyoruz. Birbirleriyle savaşmaya devam eden ve birbirleri için oynayan oyuncular istiyoruz. Bunu sürekli uygularsanız her zaman size hoş geldiniz denilir. O zaman sizden en iyi şekilde yararlanmak ve işin keyfini çıkarmanıza yardımcı olmak isteriz." diyerek yıldız isme gönderme yaptı.

Başta İngiliz basını ve Alman basınında yer alan haberlere göre; Arteta, 31 yaşındaki futbolcuya kalan haftalarda da şans vermeyi düşünmüyor.

"DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK"

Arteta hem Mesut Özil hem de Matteo Guendouzi ile ilgili daha önce gelen sorulara "Değişen bir durum yok" diyerek cevap vermişti.