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    Mesut Özil yeni evine servet ödeyecek

    Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil, yeni bir malikane almak için harekete geçti. Özil'in yeni evi için 5 milyon poundu gözden çıkardığı kaydedildi.
    • Haber Merkezi
    • 14.09.2020 - 14:45
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    Mesut Özil yeni evine servet ödeyecek

    İngiltere Premier Ligi takımlarından Arsenal'de top koşturan Mesut Özil, devler ligine giriyor.

    Kişisel servetinin 100 milyon dolar olduğu konuşulan Özil, İngiliz basınında çıkan haberlere göre ülkenin en seçkin bölgesi Cotswolds'dan malikane almak için kolları sıvadı.

    Mesut Özil yeni evine servet ödeyecek #1

    KRALİYET'E KOMŞU OLACAK

    Eşi Amine Gülşe ve kızıyla Londra'daki 10 milyon pound'luk villada yaşayan Özil, yeni evi için de 5 milyon poundu (yaklaşık 49 milyon TL) gözden çıkardı.

    Bölgeye özgü tarihi malikanelerden birini alacak olan Mesut Özil, sadece Beckham'lar değil Kraliyet Ailesi üyeleriyle de komşu olacak.

    Buradan ev sahibi olan isimlerden biri de Dikran Masis..

    Futbolun efsane ismi David Beckham, pandemi sürecini eşi Victoria ve çocuklarıyla Cotswolds'daki malikanesinde geçirmişti.

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