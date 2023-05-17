Michal Pont: Balotelli'ye katlanamıyorum

Sezon başında Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'dan ayrılarak İsviçre Ligi ekiplerinden Sion'un yolununu tutan yıldız futbolcu Mario Balotelli isiminden söz ettirmeye devam ediyor.

Hırçın kimliğiyle tanınan forvet, futbol kariyerine devam ettiği İsviçre'de eleştiriliyor.

İsviçre Milli Takımı'nın eski yardımcı antrenörü Michel Pont, İtalyan golcü için flaş sözler kullandı. Pont, şunları söyledi:

"Elbette takımda zombiler olduğunu söylenebilir ama öyle değiller. Sion'da her şeyi mahveden biri var, o da Balotelli. Havayı bozan bir liderin olması kabul edilemez. Şahsen ben Balotelli'ye katlanamıyorum."