Mike Dean: Ölüm tehditleri aldım

53 yaşındaki Mike Dean, deneyimlerini BBC'ye anlatırken 22 yıllık Premier Lig macerasında ölüm tehditleri aldığını açıkladı.

Premier Lig'in dönemine damga vuran hakemi Mike Dean, 22 yıllık serüveniyle ilgili BBC'ye önemli açıklamalarda bulundu.

Mike Dean, geçen sezon West Ham'ılıTomas Soucek'i oyundan atması üzerine ailesinin ölüm tehditleri aldığını ve hakemlik kariyerini sonlandırmayı düşündüğünü açıkladı.

SEZON SONUNDA EMEKLİ OLACAK

Dean, yirmi yılı aşan bir kariyerinin ardından sezon sonunda düdüğünü asacak. Sergiledi performansları ve tartışmalı kararlarıyla tanınan hakem, oyunun renkli karakterlerinden biri olarak hatırlanacak.

Denetimli hakem favori maçının Manchester City'nin son saniye golüyle şampiyon olduğu Queens Park Rangers karşılaşması olduğunu belirtirken yönetmeyi en sevdiği oyuncuların Thierry Henry ve Dennis Bergkamp olduğunu açıkladı.