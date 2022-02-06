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    Milan, derbide Giroud ile geriden gelerek Inter'i mağlup etti

    Milan, derbide Giroud ile geriden gelerek Inter'i mağlup etti

    İtalya Birinci Futbol Ligi'nin 24. haftasındaki Milano derbisinde Milan, Inter'i 2-1 mağlup ederek şampiyonluk iddiasını sürdürdü.
    • AA
    • 06.02.2022 - 02:28
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    Haftanın maçında, ligde şampiyonluk mücadelesi veren Milano'nun iki büyük takımı Giuseppe Meazza Stadı'nda kozlarını paylaştı.

    İki takımın karşılıklı pozisyonlara girdiği müsabakada ilk golü bulan taraf ev sahibi Inter oldu. Mavi-siyahlılar, 38. dakikada milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı korner sonrası penaltı noktası civarında topa bekletmeden vuran Ivan Perisic'in golüyle 1-0 öne geçti.

    İlk yarı Inter'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

    Milan, derbide Giroud ile geriden gelerek Inter i mağlup etti #1

    GIROUD 2 GOLLE TAKIMINI SIRTLADI

    İkinci yarıda Milan maça ağırlığını koyan taraf oldu. Kırmızı-siyahlıların Fransız golcüsü Olivier Giroud, 75. dakikada önce skoru 1-1'e getirdi, ardından 78. dakikada takımını 2-1 öne geçirdi.

    Karşılaşmaya Inter'de ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 73. dakikada yerini Arturo Vidal'e bıraktı.

    Milan, derbide Giroud ile geriden gelerek Inter i mağlup etti #2

    MİLAN 90+5'TE 10 KİŞİ KALDI

    Milan'da Theo Hernandez, 90+5. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımının maçı 10 kişi tamamlamasına yol açtı.

    Milan, derbide Giroud ile geriden gelerek Inter i mağlup etti #3

    INTER'İN 14 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ BİTTİ

    Milano derbisinde Milan, Inter'i geriden gelerek 2-1 yendi. Bu sonuçla ligde bir maçı eksik 53 puanlı Inter, 14 maç aradan sonra mağlup oldu ve bu sezonki 2. yenilgisini aldı.

    Milan, derbide Giroud ile geriden gelerek Inter i mağlup etti #4

    MİLAN ŞAMPİYONLUK İDDİASINI SÜRDÜRÜYOR

    Inter'in en yakın takipçisi Milan ise puanını 52'ye yükseltti ve şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü.

    Öte yandan, Serie A'nın 24. hafta açılış maçında Roma ile Genoa 0-0 berabere kaldı.

    Milan, derbide Giroud ile geriden gelerek Inter i mağlup etti #5

    Milan, derbide Giroud ile geriden gelerek Inter i mağlup etti #6

    Milan, derbide Giroud ile geriden gelerek Inter i mağlup etti #7

    Milan, derbide Giroud ile geriden gelerek Inter i mağlup etti #8


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