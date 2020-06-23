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    Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun asistleriyle kazandı

    Serie A'da Milan, deplasmanda Lecce'yi 4-1 mağlup etti. Milan'da 90 dakika sahada kalan Hakan Çalhanoğlu, iki asist yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2020 - 11:31
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    Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun asistleriyle kazandı #1

    Serie A'nın 27. haftasında Milan, Lecce'yi 4-1 yendi.

    Lecce'deki Ettore Giardiniero Stadı'nda oynanan müsabakayı, hakem Paolo Valeri yönetti.

    Maçın 26. dakikasında gelişen konuk takım atağında, Hakan Çalhanoğlu'nun asistinde Samuel Castillejo'nun golüyle Milan 1-0 öne geçti. Milan, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. Ev sahibi ekip, 54. dakikada Marco Mancosu'nun penaltıdan kaydettiği golle maçta yeniden eşitliği sağladı: 1-1.

    Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun asistleriyle kazandı #2

    Milan'dan bu gole yanıt gecikmedi ve 55. dakikada Giacomo Bonaventura, konuk ekibi 2-1'lik üstünlüğe taşıyan golü attı. Bu golden 2 dakika sonra yine milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun asistinde Milan'da sahneye Ante Rebic çıktı ve farkı 2'ye çıkardı: 1-3.

    Karşılaşmanın 72. dakikasında Hakan Çalhanoğlu'nun başlattığı hücumda, Rafael Leao'nun golüyle kırmızı-siyahlılar skoru 4-1'e getirdi.

    Milan, Lecce deplasmanından 4-1'lik galibiyetle ayrılırken, puanını 39'a çıkarttı ve 7.sıraya yükseldi. Lecce ise 25 puanla 18. sırada yer aldı.

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