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    Milan, lig sonuncusu Salernitana ile berabere kaldı

    İtalya Birinci Futbol Ligi'nin 26. haftasında Milan, deplasmanda Salernitana ile 2-2 berabere kaldı.
    • AA
    • 20.02.2022 - 04:49
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    Milan, lig sonuncusu Salernitana ile berabere kaldı

    Ligin zirvesinde şampiyonluk mücadelesi veren Milan, Arechi Stadı’nda puan tablosunun en son basamağında yer alan Salernitana'ya konuk oldu.

    Milan, 5. dakikada Messias ile 1-0 öne geçerken, ev sahibi takım 29. dakikada Bonazzoli ile skoru 1-1'e getirdi.

    Salernitana 72. dakikada Djuric'in attığı golle maçta 2-1 üstün duruma geldi ancak Milan, bu gole 77. dakikada Rebic ile karşılık verdi: 2-2.

    Müsabaka 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

    Milan, lig sonuncusu Salernitana ile berabere kaldı #1

    MILAN, FAVORİ OLDUĞU MAÇTA PUAN KAYBETTİ

    Böylece Milan, şampiyonluk yolunda favori gösterildiği maçta puan kaybı yaşadı. Bu karşılaşmadan aldığı 1 puanla, puanını 56 yapan kırmızı-siyahlı takım, henüz maçlarını oynamamış en yakın takipçileri Inter ve Napoli'nin önünde yer aldı.

    Salernitana ise puanını 14 yaptı ve 20. sırada kaldı.

    Milan, lig sonuncusu Salernitana ile berabere kaldı #2

    DİĞER MAÇLAR

    Serie A'nın 26. haftasında diğer maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle:

    Roma-Hellas Verona: 2-2 ve Sampdoria-Empoli: 2-0.


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